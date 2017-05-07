На угольной шахте в Китае произошел выброс газа, трое горняков погибли

2017-05-07 18:18 | www.trend.az | 3

Три человека погибли, многие пострадали, еще более десяти горняков остаются заблокированными под землей в результате выброса газа на угольной шахте в провинции Хунань на юго-востоке Китая, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

ЧП произошло в воскресенье в поселке Хуанфэн городского округа Чжучжоу. Как сообщает телеканал, точное число пострадавших пока не уточняется.