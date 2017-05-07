В Иерусалиме застрелили женщину, напавшую с ножом на полицейских

2017-05-07 21:31 | www.apa.az | 3

Израильские стражи порядка застрелили женщину, попытавшуюся ударить ножом полицейского возле Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, целью нападавшей были полицейские, охранявшие вход в Старый город.

"Она достала нож и замахнулась им в сторону полицейских, которые, поняв, что у женщины в руках холодное оружие, нейтрализовали ее", -сказал представитель полиции.

Установить личность женщины пока не удалось.