В сеть попали снимки горевшего живьем человека во время беспорядков в Венесуэле – ФОТО

2017-05-07 19:58 | www.oxu.az | 3

Во время столкновения с полицейским спецназом один из протестующих почти сгорел заживо от мотоциклетного бензобака.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Sun.

Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы Каракаса в знак протеста против внесения в конституцию Венесуэлы изменений, предложенных президентом страны Николасом Мадуро. Акции протеста переросли в жестокие беспорядки, строительство баррикад и столкновения с полицией.

В ответ в полицейских со стороны людей в масках полетели зажигательные смеси и камни. В результате один из протестующих почти сгорел заживо, когда бензобак полицейского мотоцикла взорвался во время жестоких столкновений.

Очевидцы успели сбить с него пламя и отнести для оказания медицинской помощи. Но неизвестно, выжил ли он после полученных травм.

З.Г.

