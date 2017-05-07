Лучшие фотографии апреля

2017-05-07 20:20 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az со ссылкой на Sputnik-Азербайджан представляет лучшие фотографии апреля.

1 апреля 2017 года. Дети-беженцы из города Ракка стоят возле палатки в лагере в Айн-Исе, провинция Ракка, Сирия.

2 апреля 2017 года. Демонстранты перед президентским дворцом в Варшаве, Польша. Акции протеста проходят в столице Польши в день 20-летия Конституции страны.

3 апреля 2017 года. Вагон поезда, поврежденного в результате взрыва на станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, Россия.

4 апреля 2017 года. Рабочий красит фасад театра Кальдерона в Мадриде, Испания.

5 апреля 2017 года. Куклы лежат на кроватях в детском саду Припяти, покинутого города в Киевской области Украины.

6 апреля 2017 года. Молодой тибетский монах зевает во время учений Далай-ламы в монастыре Тапсанг Даргъелинг (Thupsung Dhargyeling) в городе Диранг, штат Аруначал-Прадеш, Индия. Духовный лидер совершил визит в индийский штат, часть территории которого являются спорным между Индией и Китаем, вопреки протестам Пекина. Далай-лама не посещал Аруначал-Прадеш с 2009 года.

7 апреля 2017 года. Стадо благородных оленей у истока реки Янцзы в Юйшу, провинция Цинхай, Китай.

8 апреля 2017 года. Мигрант, спасенный из резиновой лодки членами общественной организации Proactiva Open Arms, в Средиземном море, примерно в 56 милях (приблизительно 104 км) к северу от Сабраты, Ливия. По меньшей мере 17 мигрантов пропали без вести после того, как спасатели извлекли более 100 человек из частично затопленной резиновой лодки.

9 апреля 2017 года. Спасатели готовятся поднять пассажирский автобус из ямы после того, как в городе Ченнаи, Индия, просела дорога.

10 апреля 2017 года. Представители братства «Кристо де ла буэна муэртэ» на Страстной неделе в Мадриде, Испания. Сотни религиозных процессий проходят в Испании на неделе перед Пасхой.

11 апреля 2017 года. Слон здоровается с Британской королевой Елизаветой II в Уипснейдском зоопарке Зоологического общества Лондона, где она вместе с мужем Герцогом Эдинбургским официально открыла новый центр по уходу за слонами.

12 апреля 2017 года. Женщина, выступающая против проекта изменений в Конституцию Турции, размахивает турецким флагом с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка на площади Йени-Джами в районе Эминеню, Стамбул. Проект изменений в основной закон внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития. Поправки, которые в случае одобрения на референдуме вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента.

13 апреля 2017 года. Демонстрант в противогазе в ходе митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.

14 апреля 2017 года. Местный житель Томас Изагирре в роли Иисуса Христоса во время представления Виа Крусис в Страстную пятницу в Тегусигальпе, Гондурас.

15 апреля 2017 года. Участницы традиционного водного фестиваля, который также известен как бирманский Новый Год, в Тиньяне, Мьянма.

16 апреля 2017 года. Участники «Цветной гонки» (Color Run) возле Эйфелевой башни в Париже.

17 апреля 2017 года. Президент США Дональд Трамп приветствует спевшего гимн США военнослужащего, стоя на балконе Трумэна в Белом доме рядом с артистом в костюме Пасхального кролика во время 139-го ежегодного "Катания яиц" — традиционной пасхальной забавы.

18 апреля 2017 года. Соперник прыгает через корову во время Course landaise – разновидности французской тавромахии, где одни участники придерживают корову, а другие перепрыгивают через нее. Департамент Ланды, коммуна Эньян, Франция.

19 апреля 2017 года. Девушка позирует фотографу в лютиковом поле вблизи кибуца Нир-Ицхак на юге Израиля, недалеко от сектора Газа.

20 апреля 2017 года. Известная российская певица Вера Брежнева во время концерта во Дворце имени Гейдара Алиева в Баку.

21 апреля 2017 года. Эмилио Гонсалес из Венесуэлы демонстрирует свои татуировки и пирсинги в первый день тату-конвенции во Франкфурте, Германия.

22 апреля 2017 года. Финал Чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Клуж-Напока, Румыния. Ребекка Дауни из Великобритании выполняет упражнение на разновысоких брусьях.

23 апреля 2017 года. Девушка с длинными волосами позирует во время фотосессии в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.

24 апреля 2017 года. 101-летняя Ман Каур из Индии празднует победу в соревнованиях по бегу на 100 м в возрастной категории 100+ на Всемирных играх ветеранов спорта в Окленде, Новая Зеландия.

25 апреля 2017 года. Участники демонстрации, посвященной Дню освобождения Италии от фашизма, перед готическим собором в Милане. В этот день, в 1945 году фашистский диктатор Бенито Муссолини бежал из Милана, и в истории страны началась новая эпоха — движение вооруженного сопротивления и борьбы за демократию.

26 апреля 2017 года. Папа римский противостоит порывам сильного ветра, уходя после очередной еженедельной аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.

27 апреля 2017 года. Посетители курорта в городе Хаммам-эль-Алиль (к югу от Мосула) сидят, покрыв себя грязью из серозной скважины. Этот город является известным бальнеологическим курортом Ирака. Считается, что здешняя грязь полезна для кожи.

28 апреля 2017 года. Церемония открытия Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку. Выступление украинских гимнасток.

29 апреля 2017 года. Буддисты во время парада накануне ежегодного Фестиваля лотосовых фонарей в храме Джогье в Сеуле, Южная Корея. Фестиваль фонарей в форме лотоса устраивается в честь дня рождения Будды и длится месяц.

30 апреля 2017 года. Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров в ходе IV супертурнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова. Обыграв американца Уэсли Со, украинца Павла Эльянова и россиянина Владимира Крамника, Мамедъяров во второй раз стал победителем турнира. Город Шамкир, Азербайджан.

З.Г.

