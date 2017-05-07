Во Франции неизвестные ограбили оружейный магазин

2017-05-07 18:39 | www.trend.az | 3

Оружейный магазин ограблен в центральной части Франции, неизвестные вынесли из него более 20 охотничьих ружей, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел в коммуне Сен-Приве-Сен-Мемен недалеко от административного центра департамента Луаре, города Орлеан.

"Рольставни оружейного магазина, расположенного к югу от Орлеана, были взломаны в ночь со среды на четверг", — приводит агентство слова источника.

Межрегиональное управление судебной полиции начало расследование, подробности пока не приводятся.