Турция значительно увеличила экспорт автомобилей в РФ

2017-05-07 18:59 | www.trend.az | 3

В апреле 2017 года Турция увеличила экспорт автотранспортных средств на 12 процентов – до 2,3 миллиарда долларов, говорится в докладе Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Турции (OİB), сообщает в воскресенье Анадолу.

Экспорт автомобилей продолжает занимать ведущие позиции в экспорте Турции.

За указанный период турецкий экспорт автомобилей вырос на 61 процент - до 968 миллионов долларов, автобусов и микроавтобусов - на семь процентов - до 140 миллионов долларов.

При этом Турция сократила экспорт продукции автомобильной промышленности во Францию – на 25 процентов, в Великобританию – на 11 процентов, в США – на 20 процентов. В апреле турецкий экспорт автомобилей в Россию вырос на 57 процентов.

Экспорт автомобилей в ЕС, который является крупнейшим рынком сбыта Турции, вырос на 15 процентов - до 1,8 миллиарда долларов.