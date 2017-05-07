Социологи заявили о лидерстве Макрона во втором туре

2017-05-07 20:36 | www.oxu.az | 3

Бельгийские СМИ со ссылкой на опросы трех исследовательских организаций сообщили, что большое преимущество во втором туре выборов президента Франции имеет экс-министр экономики Эмманюэль Макрон.

Как передает Oxu.Az, по информации Soir, политик набирает как минимум 60%. Таким образом, за его конкурентку националистку Марин Ле Пен голоса отдали около 40% избирателей.

Во Франции публикация exit-polls и прогнозов исхода голосования запрещается законом. Такую промежуточную информацию традиционно предоставляет пресса соседних государств.