В Турции рухнул аттракцион: Есть пострадавшие – ВИДЕО

2017-05-07 21:17 | www.oxu.az | 3

В турецком городе Конья в парке развлечений оборвался трос на аттракционе Башня Адреналина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 10 человек.

Все пострадавшие госпитализированы. В момент обрыва на аттракционе было 17 человек.

Очевидцы отметили, что лавка с людьми оборвалась примерно на высоте двух метров, после чего ударилась о металлическую платформу.