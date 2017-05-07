Завершился международный велотур “Tour d’Azerbaidjan-2017” (ФОТО)

2017-05-07 20:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завершился, посвященный 94 годовщине Общенационального Лидера Гейдара Алиева международный велосипедный тур. Точкой старта и финиша турнира 2.1 категории стала площадь Азадлыг. На этот раз участники преодолели расстояние в 158 километров по маршруту Баку-Абшерон-Баку.

В церемонии закрытия велосипедного тура приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Азер Алиев.

Победителем последнего этапа велотура стал представитель команды "İsrael Cycling Academy" Крист Нэйландс. Он преодолев дистанцию за 3 часа 53 минут 56 секунд сделал сольный-финиш. Велосипедисты турецкиго клуба "Şekerspor Torku" и клуба США "Illuminate" Ахмет Оркен и Эдвин Авила отстав от победителя на 21 секунду, заняли второе и третье место.

Владельцы футболок лидера соревнований осталась неизменной - член Элитной сборной Азербайджана Кирил Поздняков сохранив у себя рубашку "Synergy", предназначенную для победителя общей классификации, стал победителем "Tour d’Azerbaidjan-2017". Кроме этого, представитель Азербайджана своим успешным выступлением на горных дорогах, получил красную рубашку "AZAL" предназначенную лучшему горному велосипедисту. По итогам всего этого, Кирил также был награжден специальной рубашкой, предназначенной для лучшего велосипедиста Азербайджана.

Набравший больше всего очков на промежуточном спринте член команды "Illuminate" Эдвин Авила, был удостоен зеленой рубашки "SOCAR, предназначенную для лучшего спринтера. Член клуба "Delko Marseille Provance KTM" Джон Андерсон Родригес был награжден фиолетовой рубашкой "ATAHOLDING", как лучший молодой велосипедист. В командном зачете команда "Kolss" из Украины заняла первое место.

Велосипедистов наградили вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана, член Руководящего комитета Европейского союза велосипедистов Сахиб Алекперов и вице-президент Европейского союза велосипедистов Александр Гусятников.

Отметим, что на турнире “Tour d'Azerbaidjan-2017” вели борьбу 22 команды из 18 стран. "Synergy Baku" в этом турнире представили Эльчин Асадов, Эльгюн Ализаде, Самир Джабраилов, Йосип Румач, Кирил Поздняков и Анвар Асанов.

Кирил Поздняков делясь своими впечатлениями сказал, что рад своей победе.

"Эта победа очень важна для меня. Это реализовывается благодаря усилиям всех членов команды. Безусловно, моя победа в Исмаиллы с большим отрывом дала мне возможность выступать более спокойно на очередных этапах. Потому, что по времени я был намного впереди соперников и в итоге стал чемпионом. В ближайшем будущем мы примем участие на турах в Словакии и Словении. У нас хорошая команда. Моя физическая подготовка в порядке. Я верю, что мы одержим победу и в этих соревнованиях", - сказал Поздняков.