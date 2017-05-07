В России при пожаре в частном доме погибли два человека

2017-05-07 20:54 | www.trend.az | 3

Два человека погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном жилом доме в Челябинске, передает РИА Новости.

"В результате пожара в частном деревянном одноэтажном жилом доме 234 на улице Зудова пострадали пять человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар в доме удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Пострадавшие доставляются в лечебные учреждения города. Причины возгорания устанавливаются.