Макрон побеждает во втором туре президентских выборов во Франции

2017-05-07 22:04 | www.apa.az | 3

Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон одерживает победу во втором туре президентских выборов во Франции.

Как передает АПА, такие предварительные данные озвучил информационный телеканал BFMTV сразу после закрытия избирательных участков.

Согласно первым оценкам, Макрон занимает первое место, набирая 65,9% голосов. Его соперница по второму туру, председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 34,1% голосов.

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20:24

Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон опережает во втором туре президентских выборов свою соперницу - кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набирая от 62% до 65% голосов.

Как передает Vesti.az, такую оценку приводит бельгийская телерадиокомпания RTBF.

"Макрон будет избран с 62%-65% голосов", — сообщил ведущий спецвыпуска RTBF.