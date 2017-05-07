Мэр Лондона поддержал Макрона в борьбе за пост президента Франции

2017-05-07 21:07 | www.trend.az | 3

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что надеется на победу Эммануэля Макрона в борьбе за пост президента Франции, передает РИА Новости со ссылкой на издание Independent.

"Я с нетерпением жду, что Макрон одержит победу над ограниченным популизмом (Марин) Ле Пен", - заявил градоначальник в интервью газете.

По словам Хана, "невозможно представить более очевидный выбор", так как Макрон олицетворяет собой "прогрессивного европейца, который осознает всю важность плюрализма и многообразия".