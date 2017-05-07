В Канаде эвакуировали почти две тысячи человек из-за наводнений

2017-05-07 21:37 | www.trend.az | 3

Власти Канады эвакуировали почти две тысячи человек в различных регионах страны из-за наводнений, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.

По данным телеканала, наиболее пострадавшим регионом стал Квебек, где более тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. В провинции уже более 400 военнослужащих Канады борются с последствиями стихии, еще 800 планируется направить в регион к концу дня. В Квебеке стихия нанесла ущерб порядка 1900 домам.

Еще одним регином, где последствия стихии ощутились наиболее сильно, стал город Гатино неподалеку от столицы Оттавы. Власти эвакуировали более 700 человек из 390 домов. На место прибыли более 80 военнослужащих для выполнения спасательных операций.

Чрезвычайное положение также было введено в Клиренс-Рокленде к востоку от Онтарио. Там оказались затоплены порядка 180 зданий.

Как сообщается, пик сильных ливней придется на воскресенье.