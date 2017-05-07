Donald Trampdan qaçan 10 model
2017-05-07 22:15 | www.oxu.az | 7
Donald Trampın əsasını qoyduğu Model agentliyi bağlanır. Modellər “Trump Models”i kütləvi şəkildə tərk edir və Trampın sabiq menecerinin təsis etdiyi yeni “Anti Management” layihəsinə keçir.
Oxu.Az Lenta.ru-ya istinadən agentliyi tərk edən gözəl modellərin fotolarını təqdim edir.
Yasmin Le Bon, 52 yaş (Britaniyanın ən bahalı və populyar modeli)
Foto: Speedo Sculpture
Tatyana Patits, 51 yaş
Foto: Photononstop / Screen prod / diomedia.com
Dioni Tabbers, 26 yaş
Foto: Thunder / East News
Milana Keller (Boqolepova), 30 yaş
Foto: Thomas Lohnes / Getty Images
Kerol Alt, 56 yaş
Foto: Victoria Will / AP
Daniela Pestova, 46 yaş
Foto: OLSEN
Meqqi Rayzer, 39 yaş
Foto: Yohji Yamamoto
Emili Sendberq, 35 yaş
Foto: @_emilysandberg
Euxeniya Silva, 41 yaş
Foto: Hit Party Collection SS13 by The Hip Tee
Estel Leferbur, 50 yaş
Foto: Guignebourg-Nebinger-Orban-Taamallah / Abaca / East News