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Donald Trampdan qaçan 10 model

2017-05-07 22:15 | www.oxu.az | 7

Donald Trampın əsasını qoyduğu Model agentliyi bağlanır. Modellər “Trump Models”i kütləvi şəkildə tərk edir və Trampın sabiq menecerinin təsis etdiyi yeni “Anti Management” layihəsinə keçir. 

Oxu.Az Lenta.ru-ya istinadən agentliyi tərk edən gözəl modellərin fotolarını təqdim edir. 

Yasmin Le Bon, 52 yaş (Britaniyanın ən bahalı və populyar modeli)
Foto: Speedo Sculpture

Tatyana Patits, 51 yaş 
Foto: Photononstop / Screen prod / diomedia.com

Dioni Tabbers, 26 yaş
Foto: Thunder / East News

Milana Keller (Boqolepova), 30 yaş 
Foto: Thomas Lohnes / Getty Images

Kerol Alt, 56 yaş
Foto: Victoria Will / AP

Daniela Pestova, 46 yaş
Foto: OLSEN

Meqqi Rayzer, 39 yaş
Foto: Yohji Yamamoto

Emili Sendberq, 35 yaş
Foto: @_emilysandberg

Euxeniya Silva, 41 yaş
Foto: Hit Party Collection SS13 by The Hip Tee

Estel Leferbur, 50 yaş
Foto: Guignebourg-Nebinger-Orban-Taamallah / Abaca / East News

S.S.

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