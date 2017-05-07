Десять манекенщиц, сбежавших от Дональда Трампа
2017-05-07 22:14 | www.oxu.az | 3
Модельное агентство, основанное Дональдом Трампом и принадлежащее его семье, закрывается. Манекенщицы массово покидают Trump Models и переходят в новый проект Anti Management, основанный бывшим менеджером агентства Трампа.
Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру представляет фото прекрасных перебежчиц, вынудивших первую семью США свернуть бизнес.
Ясмин Ле Бон, 52 года (британская высокооплачиваемая и очень популярная модель 1990-х, одна из самых ярких звезд в созвездии Trump Models)
Фото: Speedo Sculpture.
Татьяна Патиц, 51 год
Фото: Photononstop / Screen prod / diomedia.com
Диони Табберс, 26 лет
Фото: Thunder / East News
Милана Келлер (Боголепова), 30 лет
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Кэрол Альт, 56 лет
Фото: Victoria Will / AP
Даниэла Пестова, 46 лет
Фото: OLSEN
Мэгги Райзер, 39 лет
Фото: Yohji Yamamoto
Эмили Сэндберг, 35 лет
Фото: @_emilysandberg
Эухения Сильва, 41 год
Фото: Hit Party Collection SS13 by The Hip Tee
Эстель Лефебюр, 50 лет
Фото: Guignebourg-Nebinger-Orban-Taamallah / Abaca / East News