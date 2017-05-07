Правительство Афганистана заявило о ликвидации главаря ИГ Абдула Хасиба

2017-05-07 22:15 | www.trend.az | 3

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" в этой стране Абдула Хасиба, передает РИА Новости.

"Власти Афганистана подтверждают ликвидацию Абдула Хасиба, главы группировки ИГ провинции Нангархар (на востоке Афганистана)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента страны.

Как отмечает агентство Рейтер, Хасиб стал лидером ИГ в Афганистане в прошлом году после того, как его предшественник Хафиз Сайед Хан был ликвидирован в результате удара беспилотника США.

Считается, что Хасиб распорядился осуществить серию нападений в Афганистане, в том числе на военный госпиталь в Кабуле в марте, говорится в сообщении.