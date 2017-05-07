В Афганистане ликвидирован главарь ИГ

2017-05-07 22:48 | www.apa.az | 3

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"(ИГ) в этой стране Абдула Хасиба.

Как передает АПА со ссылкой на Рейтер, Хасиб стал лидером ИГ в Афганистане в прошлом году после того, как его предшественник Хафиз Сайед Хан был ликвидирован в результате удара беспилотника США.

Считается, что Хасиб распорядился осуществить серию нападений в Афганистане, в том числе на военный госпиталь в Кабуле в марте, говорится в сообщении.