Макрон заявил, что с его избранием во Франции открывается новая страница истории

2017-05-07 23:05 | www.trend.az | 7

Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон, по предварительным данным одержавший победу во втором туре президентских выборов во Франции, заявил, что с его избранием на высший пост в республике "открывается новая страница истории", передает ТАСС.

Об этом политик заявил агентству France-Presse.

"Сегодня вечером открывается новая страница в нашей длинной истории. Я хочу, чтобы это была страница вновь обретенных надежд и уверенности", - сказал политик.