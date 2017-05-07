Деревья года в Европе

2017-05-07 23:25 | www.oxu.az | 3

Европейцы подвели итоги конкурса на звание дерева года в Европе, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости. Деревья с историей из Польши, Великобритании, Франции и Чехии.

© Фото : Rafal Godek/ 2017 European Tree of the Year

Главным деревом года в Европе стал польский дуб Йозеф. На данный момент он является одной из достопримечательностей Польши.

© Фото : Rafal Godek/ 2017 European Tree of the Year

Во времена Второй мировой войны в дупле дерева удалось укрыться двум братьям-евреям, спасавшимся от нацистов.

© Фото : Rafal Godek/ 2017 European Tree of the Year

Изображение дуба Йозеф было напечатано на польских купюрах в 100 злотых.

© Фото : Tracey Williams/ 2017 European Tree of the Year

Второе место в конкурсе занял 500-летний Бриммонский дуб, растущий в Уэльсе. На протяжении вот уже нескольких поколений за ним ухаживает одна и та же семья. Недавно в связи со строительством новой дороги возникла опасность уничтожения дерева, однако благодаря тому, что петицию за его спасение подписали более пяти тысяч человек, дуб удалось сохранить, построив объездной маршрут.

© Фото : Ludvik Plasil/ 2017 European Tree of the Year

Третье место конкурса досталось 800-летней чешской липе, растущей в местечке Липка. Дерево стоит на дороге, соединяющей усадьбу, построенную в 13 веке, и древнее кладбище. Все эти столетия дерево провожало в последний путь всех хозяев этой усадьбы. Существует предание, что под кронами этого дерева разбивал свой лагерь национальный герой чешского народа Ян Жижка. Нынешние же местные жители уверены, что дерево приносит удачу влюбленным парам.

© Фото : Jean-Baptiste Barret/ 2017 European Tree of the Year

Четвертое место в конкурсе заняло дождевое дерево (саман), растущее на острове Мартиника на плантации Habitation Céron, существующей с XVII века. Это одно из самых больших деревьев, растущих на малых Антильских островах. Саман защищает плантации кофе и какао от непогоды. Он даже пережил извержение вулкана Монтань-Пеле в 1902 году.

© Фото : John Millar/ 2017 European Tree of the Year

Пятое место конкурса в этом году занял платан, растущий в Национальном парке Нортамберленда в Великобритании. Это, пожалуй, самое известное дерево в Голливуде. Именно здесь снимался фильм «Робин Гуд: принц воров» с Кевином Костнером в главной роли. Рядом с деревом проходит Вал Адриана - оборонительное укрепление, построенное римлянами в 122-126 годы.

© Фото : Paul Clerkin/ 2017 European Tree of the Year

Дуб падуболистный, растущий в Северной Ирландии, занял шестое место конкурса. Это дерево стоит в так называемой Долине фей (Fairy Glen). В течение десятилетий многие художники, писатели и музыканты приезжали к этому дереву за вдохновением. Под кроной дуба прогуливались писатель Чарльз Диккенс, поэт Клайв Стейплз Льюис и молодая королева Елизавета.

© Фото : Lyudmila Gyurova/ 2017 European Tree of the Year

Шестисотлетний дуб, растущий в болгарской деревне Насалевци, занял седьмое место конкурса. Дерево стоит у входа в местную церковь «Рождества Богородицы». Это место считается священным.

© Фото : Niall Benvie/ 2017 European Tree of the Year

Шотландское дерево «Дин Дон» оказалось на восьмом месте конкурса. По словам директора начальной школы Престонпранса, где растет этот медный бук, дерево стало практически еще одним сотрудником школы. Его крона - идеальный открытый класс для занятий, а его ветви становятся объектом многих научных и художественных проектов. В тени дерева выросло уже не одно поколение воспитанников этой школы.

© Фото : Alena Hroncova/ 2017 European Tree of the Year

Восточный платан, растущий рядом с Будатинским замком в Словакии, занял девятое место конкурса. Это самое большое дерево, растущее в парке, основанном еще в 1745 году. Рядом с этим платаном стоит дерево поменьше, кажется, что они не связаны, но на самом деле их корни плотно переплетены.

© Фото : Excelentisima Diputacion de Avila/ 2017 European Tree of the Year

Замыкает десятку победителей главных европейских деревьев года черная сосна, растущая в испанском муниципалитете Ла-Андрада. Сосна получила название Aprisquillo, ей около 350 лет.

С.С.

