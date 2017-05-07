Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах

2017-05-07 23:30 | www.trend.az | 3

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен поздравила с победой на выборах своего конкурента, главу движения "Вперед" Эммануэля Макрона, с победой на выборах президента Франции, а также поблагодарила проголосовавших за нее, передает РИА Новости.

"Французы выбрали нового президента Франции, проголосовали за продолжение (прежнего курса). Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием" - сказала она.

"Я хочу поблагодарить 11 миллионов французов, которые отдали мне свои голоса и своё доверие, а также сторонников, которые поддерживали и сопровождали меня на протяжении всей президентской кампании. Также я хочу поблагодарить Николя Дюпон-Эньяна, который поддержал меня, за его мужественный выбор", - добавила Ле Пен.

Она также отметила, что "Национальный фронт" должен обновиться к парламентским выборам и стать новой политической силой.