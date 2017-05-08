Минуло 25 лет со дня оккупации Шуши

2017-05-08 00:01 | www.oxu.az | 4

552 ребенка остались сиротами...

Минуло 25 лет со дня оккупации азербайджанского города Шуша Вооруженными силами Армении.

Вражеские подразделения после атак, продолжавшихся в течение нескольких дней, 8 мая 1992 года захватили Шушу.

Во время оккупации Шуши, имеющей территорию в 289 кв.км, было убито 480 мирных жителей, 600 человек ранено, 150 из них стали инвалидами, 552 ребенка остались сиротами, 68 гражданских лиц взяты в заложники или пропали без вести, более 25 тысяч человек стали вынужденными переселенцами.

Армяне разрушили, разграбили и арменизировали в Шуше 279 культурных, исторических и религиозных памятников, 2 санатория, турбазу на 70 мест, 7 детских дошкольных учреждений, 22 общеобразовательные школы, культурно-просветительский и сельскохозяйственный техникумы, 8 домов культуры, 14 клубов, 20 библиотек, 2 кинотеатра, 3 музея, Фабрику восточных музыкальных инструментов.

В настоящее время находятся под оккупацией Шушинский Государственный Драматический Театр, Государственные исторические музеи Карабаха и города Шуши, дома-музеи Узеира Гаджибекова, Бюльбюля, Мир Мовсуда Навваба, филиал Государственного Музея Азербайджанских Ковров, Государственная Художественная Галерея, знаменитая мечеть «Говхар Ага» и др.