Трамп поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

2017-05-08 00:33 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции, передает ТАСС.

"Поздравляю Эммануэля Макрона с этой большой сегодняшней победой на выборах президента Франции. Я с нетерпением жду возможности работать с ним!", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Белый дом также поздравил Макрона с победой. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.

"Мы поздравляем избранного президента Макрона и народ Франции с их успешными президентскими выборами. Мы надеемся на сотрудничество с новым президентом и на продолжение тесного сотрудничества с французским правительством", - говорится в заявлении.