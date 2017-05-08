В жилом доме в Киеве прогремел взрыв

2017-05-08 02:01 | www.trend.az | 3

Взрыв произошел в жилом доме в Киеве, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, передает РИА Новости со ссылкой на украинское интернет-издание LB.ua.

"В воскресенье вечером в Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия осколочные ранения получил мужчина, его забрали врачи скорой помощи… По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, эксперты-криминалисты и кинолог, обстоятельства произошедшего также выясняют следователи.