Шесть человек погибли в результате пожара на юго-западе Японии

2017-05-08 02:53 | www.trend.az | 3

Шесть человек погибли в результате пожара, произошедшего в жилом доме в японском городе Китакюсю (юго-западная префектура Фукуока), передает ТАСС со ссылкой на полицию префектуры.

Отмечается, что пожар произошел в деревянном многоквартирном доме. Еще по крайней мере пять человек были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. К настоящему времени огонь ликвидирован, выясняются причины возгорания.