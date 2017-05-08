Американские военные подтвердили ликвидацию главаря ИГ в Афганистане

2017-05-08 03:04 | www.apa.az | 3

Главарь группировки "Исламское государства" Абдул Хасиб был ликвидирован в ходе совместной операции афганских и американских военных 27 апреля.

Как передает АПА со ссылкой на Reuters, об этом заявил командир вооруженных сил США в Афганистане Джон Николсон.

"Эта успешная совместная операция является очередным шагом к успеху в кампании по уничтожению ИГ", - заявил Николсон.

Ранее о ликвидации Хасиба сообщил президент Афганистана Ашраф Гани.