Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции - ОБНОВЛЕНО-2

2017-05-08 03:34 | www.apa.az | 4

Стали известны окончательные данные подсчета голосов на выборах президента Франции

Как передает АПА, согласно окончательным данным МВД Франции Эммануэль Макрон побеждает с 65,82%, Марин Ле Пен набирает 34,18% голосов избирателей,

Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в Амьене. С 2004 по 2008 гг. работал инспектором в Министерстве экономики. В 2008 году пришел на работу в банк Rothschild & Cie, где через два года стал управляющим партнером. С 2012 по 2014 год работал заместителем генерального секретаря при президенте Олланде.26 августа 2014 года был назначен министром экономики. Подал в отставку 30 августа 2016 года. Состоял в Социалистической партии с 2006 по 2009 год. 6 апреля 2016 года он создал прогрессивное движение «Вперёд!». Женат.

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00:34

Во Франции подсчитали уже 75% бюллетеней после завершения голосования на выборах президента.

Как передает АПА, об этом сообщает МВД страны в твиттере.

Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон набирает 63,16% голосов.

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получает 36,84%.

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22:04

Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон одерживает победу во втором туре президентских выборов во Франции.

Как передает АПА, такие предварительные данные озвучил информационный телеканал BFMTV сразу после закрытия избирательных участков.

Согласно первым оценкам, Макрон занимает первое место, набирая 65,9% голосов. Его соперница по второму туру, председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 34,1% голосов. Марин Ле Пен поздравила Эмманюэля Макрона с победой на президентских выборах.

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20:24

Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон опережает во втором туре президентских выборов свою соперницу - кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набирая от 62% до 65% голосов.

Как передает Vesti.az, такую оценку приводит бельгийская телерадиокомпания RTBF.

"Макрон будет избран с 62%-65% голосов", — сообщил ведущий спецвыпуска RTBF.