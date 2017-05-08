Участие в торжестве Макрона у Лувра приняли 40 тысяч человек

2017-05-08 03:40 | www.trend.az | 4

Около 40 тысяч человек пришли вечером в воскресенье на площадь у Лувра в Париже, чтобы своими глазами наблюдать за выступлением побеждающего в выборах президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Как передает газета Point, только журналистов на церемонию было аккредитовано 1,8 тысячи человек.

Добровольцы из штаба лидера движения "Вперед" Макрона раздавали собравшимся футболки с символикой кандидата в президенты и французские флаги, которых было заготовлено 20 тысяч.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 34 миллионов бюллетеней (95%) Макрон набирает 65,48% голосов, Ле Пен — 34,52%. В обоих департаментах подсчет голосов завершен.