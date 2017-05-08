Окончательные данные МВД Франции: Макрон набрал 65,82%, Ле Пен - 34,18%

2017-05-08 03:44 | www.trend.az | 3

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции, передает РИА Новости.

По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей.

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который во втором туре выборов 2002 года набрал 5,5 миллиона голосов (17,8%), уступив Жаку Шираку.