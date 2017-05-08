Япония не исключает новых провокаций со стороны КНДР

2017-05-08 04:32 | www.trend.az | 4

Правительство Японии не исключает, что КНДР в ближайшем будущем может осуществить новые провокационные действия, включая ракетные пуски, передает ТАСС. Об этом в национальном парламенте заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.



"За последние годы Северная Корея провела множество ракетных запусков. Недавно три из четырех запущенных ракет упали в исключительной экономической зоне нашей страны - очевидно, что ракетная программа Севера вышла на принципиально новый уровень, - подчеркнул он. - Мы не исключаем новых провокационных действий со стороны Северной Кореи, и продолжим тесно сотрудничать с США и Южной Кореей по этой проблеме". Глава японского правительство также выразил уверенность в том, что Пекин, имея серьезное влияние на Пхеньян, должен сыграть важную роль в решении проблем, связанных с КНДР.