Мэй и Макрон коротко обсудили вопрос выхода Великобритании из ЕС

2017-05-08 05:23 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила вопрос выхода страны из Европейского союза с Эммануэлем Макроном, одерживающим победу на французских президентских выборах, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя премьера.

"Лидеры коротко обсудили Brexit, и премьер-министр повторила, что Великобритания хочет установить тесные партнерские отношения с надежным и процветающим Европейским союзом после того, как мы из него выйдем", - говорится в заявлении представителя британского премьера.

Ранее сообщалось, что Мэй поздравила Эммануэля Макрона с успехом на выборах президента Франции, подчеркнув, что "с нетерпением ждет начала работы с новым президентом по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес".