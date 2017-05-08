Число жертв ЧП на угольной шахте в Китае увеличилось до 18 человек

2017-05-08 05:24 | www.apa.az | 4

Количество жертв выброса газа на угольной шахте в Китае увеличилось до 18 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в воскресенье днем в городском округе Хуанфэнцяо в провинции Хунань. В момент ЧП в шахте находились 55 горняков. Ранее сообщалось о трех погибших и многих пострадавших.

Спасателям удалось освободить 37 горняков. Отмечается, что к настоящему моменту подтверждена гибель 18 человек. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.