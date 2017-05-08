Обама призвал конгресс не отменять его реформу здравоохранения

2017-05-08 06:49 | www.trend.az | 4

Экс-президент США Барак Обама призвал членов конгресса не отменять реформу здравоохранения, которую он считает одним из наиболее важных достижений двух своих президентских сроков, передает РИА Новости.

"Я надеюсь, что нынешние члены конгресса признают, что требуется не много смелости, чтобы помочь тем, кто и так могуществен и влиятелен, но требуется большая смелость для того, чтобы отстаивать права уязвимых, больных, слабых", - заявил Обама, которого цитирует издание Politico, выступая в Бостоне.

"Я горячо надеюсь, и миллионы людей горячо надеются, что, независимо от партии, подобная смелость все еще возможна", - добавил экс-президент США.