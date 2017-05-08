В рамках IV Игр исламской солидарности стартуют соревнования по футболу

2017-05-08 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках IV Игр исламской солидарности в понедельник стартуют соревнования по футболу.



Первый матч на "АЗАЛ Аране" в группе А пройдет между в двумя бывшими победителями - командами Саудовской Аравии и Марокко. Но внимание каждого будет приковано ко встрече сборной Азербайджана с командой Камеруна на "Байыл Арене".



Правила на соревнованиях одинаковы с правилами, применяемыми на Олимпийских играх. В каждой команде разрешается участие трех игроков старше 23 лет.

Отметим, что IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и 3 неолимпийским.