В Южной Корее поддерживают меры безопасности в связи с выборами президента

2017-05-08 08:45 | www.trend.az | 3

Армия Южной Кореи поддерживает повышенные меры безопасности на случай возможных провокаций КНДР в связи с намеченным на завтра проведением президентских выборов, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства обороны страны Мун Сан Гюн.

Южнокорейские военные опасаются очередных провокаций со стороны северного соседа в связи с приближением президентских выборов. В последние месяцы армия была вынуждена принимать повышенные меры безопасности с учетом резко возросшей активности КНДР.

Спикер сообщил также, что победивший кандидат возьмет на себя руководство обороной страны, "как только будет избран".

Выборы президента в Южной Кореи проводятся после того, как Пак Кын Хе была смещена со своего поста решением Конституционного суда из-за подозрений в соучастии в коррупционных аферах своей подруги, которая использовала в целях обогащения свои особые отношения с экс-президентом.