Вероятность продления срока Венского соглашения способствует повышению цен на нефть

2017-05-08 09:30 | www.apa.az | 3

Нефть на мировом рынке подорожала.

Как передает АПА-Экономикс, в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI повысилась на 0,60 доллара или 1,30% и составила 46,82 доллара за баррель.

На лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent вырос на 0,68 доллара или 1,38% до 49,78 доллара.

Недавно министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, намерены продлить срок соглашения по сокращению добычи. По его словам, Иран поддержит любое решение членов ОПЕК.

Вчера министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Бруней также является сторонником продления срока соглашения по сокращению добычи. Саудовская Аравия также «за» продление срока.

Ранее министр энергетики России Александр Новак также заявлял о поддержании продления срока документа.



