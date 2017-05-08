Макрон победил на президентских выборах во Франции – ОБНОВЛЕНО
2017-05-08 09:16 | www.oxu.az | 2
Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции, набрав 66,06% голосов.
Как передает Oxu.Az, такие данные привели в министерстве внутренних дел республики по итогам подсчета 100% бюллетеней.
В общей сложности, как сообщили в МВД, за Макрона проголосовали 20,7 млн избирателей.
Его соперница, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 33,94% голосов.
Общая явка во втором туре составила 74,62%. 11,5% бюллетеней оказались пустыми или испорченными.
22:43 (07.05.2017)
Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен позвонила основателю движения «Вперёд!» Эммануэлю Макрону и поздравила его с победой на президентских выборах во Франции.
Как передает Oxu.Az, об этом информирует Le Figaro.
Согласно первым официальным данным, Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции.
7 мая во Франции состоялся второй тур президентских выборов.