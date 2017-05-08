Инам Керимов: В Мингячевире и Губе приступят к работе региональные комплексы ASAN Həyat

2017-05-08 12:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Мингячевире и Губе приступят к работе региональные комплексы ASAN Həyat, а в Шеки и Имишли начнется строительство двух новых комплексов. Об этом говорится в статье председателя Государственного агентства по социальным инновациям и обслуживанию граждан при Президенте Азербайджана Инама Керимова, опубликованной в газете «Азербайджан».

Председатель Госагентства отметил, что до конца года планируется открытие третьего центра ASAN Kommunal, напомнив, что сейчас в республике функционирует 11 центров Службы ASAN. Инам Керимов добавил, что в центрах ASAN десять государственных органов, а также ряд частных компаний оказывают гражданам свыше 230 услуг. Более того, в центре ASAN Kommunal, который приступил к работе в декабре 2016 года, оказывается 45 видов коммунальных услуг ПО «Азеригаз», ОАО «Азерсу» и «Азеришыг».

В регионах, где еще не созданы центры ASAN, услуги гражданам оказываются посредством 10 автобусов и поездом ASAN.

«В итоге, за все время деятельности центров Службы ASAN было зарегистрировано свыше 14 миллионов обращений граждан», - говорится в статье.

Инам Керимов подчеркнул, что ряд международных организаций и экспертов оценивают деятельность Службы ASAN в качестве передового опыта, и созданная в Азербайджане модель уже применяется во многих странах.

По его словам, с целью формирования нового поколения госслужащих свыше 10 тысяч представителей молодежи добровольно присоединились к деятельности Службы ASAN, 700 из которых были обеспечены работой посредством портала ASAN kadr.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)