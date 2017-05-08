Азербайджан призвал международное сообщество оказать давление на Армению

2017-05-08 12:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает международное сообщество оказать политико-дипломатическое давление на Армению, чтобы она вывела свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана, заняла конструктивную позицию в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом говорится в понедельник в заявлении МИД Азербайджана в связи с 25-летней годовщиной оккупации азербайджанского города Шуша.

Вооруженные силы Армении 8 мая 1992 года оккупировали древний азербайджанский город Шуша. В результате оккупации были уничтожены 30 сел, погибли 195 человек, 165 - получили ранения, 58 - пропали без вести, более чем 24-тысячное население подверглось этнической чистке, говорится в заявлении МИД.

Оккупация Шуши является частью оккупационной политики Армении. В результате этой политики Армения, применив силу, оккупировала Нагорно-карабахский регион Азербайджана и семь близлежащих районов, более миллиона азербайджанцев на оккупированных территориях подверглись этнической чистке, говорится в заявлении МИД.

Город Шуша, находящийся под оккупацией уже 25 лет, является неотъемлемой частью международно признанной территории Азербайджана, отмечается в заявлении МИД.

Международное сообщество однозначно и решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Этим международное сообщество еще раз дает Армении понять, что никогда не примет статус-кво, а попытки нарушения международно признанных границ являются недопустимыми, говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Армения, грубо нарушая нормы и принципы международного права, отказывается вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, пытается изменить на оккупированных территориях демографическую ситуацию, и укрепить статус-кво.

Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта, восстановлении устойчивого мира и стабильности в регионе. Азербайджан также сохраняет за собой право на обеспечение своего суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ в случае, если Армения не положит конец оккупации, говорится в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.