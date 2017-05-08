В Азербайджане за 3 месяца в 400 ДТП погибли 162 человека

2017-05-08 10:50 | www.apa.az | 3

В течение трех месяцев этого года на территории республики было зарегистрировано 407 ДТП, по сравнению с тем же периодом прошлого года число аварий уменьшилось на 2,9%. Число пострадавших в результате аварий сократилось на 3,9% и составило 573 человека.

Как сообщили АПА в Главном управлении государственной дорожной полиции, всего погибли 162 человека, 411 - получили ранения. 46,7% аварий произошли днем,, 33,9% - ночью, 19,4% - при сумерках, 24,3% - в выходные дни.

89,9% ДТП произошли в населенных пунктах. По сравнению с тем же периодом 2016 года число погибших при этих авариях увеличилось на 24% и составило 119 человек, число пострадавших сократилось на 7,2% и составило 386 человек.

47,9% ДТП (195) произошло с участием пешеходов и автомобилей, 33,7% с участием нескольких автомобилей, 18,4% с участием одного автомобиля. По сравшению с тем же периодом 2016 года число этих аварий увеличилось на 14%, и уменьшилось на 17% и 9,6% соответственно.

72,8% погибших и 71,8% пострадавших при ДТП являются мужчины.

7 аварий произошли из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате 4 человека погибли, 5 получили ранения. 85,7% этих аварий были совершены водителями легковых автомобилей.

В январе-марте текущего года число нарушений правил дорожного движения по сравнению с прошлым годом не изменилось и составило 747,8 тысяч. 50,8% это превышение скорости, 11,4% - проезд на запрещающий сигнал светофора, 11,3% - нарушение правил остановки и стоянки, 9,5% - несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, 3,7% - управление транспортом без ремня безопасности и другие.

В связи с нарушениями правил были применены штрафы в размере 15,1 тысяч манатов.