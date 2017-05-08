Объем перевозок по TRACECA вырос на 11%

2017-05-08 10:52 | www.apa.az | 4

В январе-марте этого года объем грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора TRACECA составил 13 млн. 163,1 тыс. тонн, грузооборот - 2 млрд. 744,5 млн. тонн/км.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете статистики, 7 млн. 764,8 тыс. тонн или 59% грузов были перевезены автомобильным транспортом, 3 млн. 653 тыс. тонн или 27,7% - железнодорожным, 1 млн. 745,3 тыс. тонн или 13,3% - морским.

По сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период рост в объеме грузоперевозок составил 11,2%.