Иран пообещал уничтожить в Саудовской Аравии всё, кроме святых мест

2017-05-08 09:25 | www.oxu.az | 2

Иран нанесёт удар по территории Саудовской Аравии, не тронув лишь священные в стране Мекку и Медину, если королевство «сделает что-то не подумав».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщил министр обороны Ирана Хосейн Дегхан.

«Если саудиты сделают что-либо не подумав, мы не оставим ни одного места в сохранности, кроме Мекки и Медины. Они думают, что могут сделать что-то, потому что у них есть военно-воздушные силы», - сказал Дегхан.

По данным Reuters, с таким заявлением глава военного ведомства выступил после слов принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о готовности битвы с Ираном.

Н.О.