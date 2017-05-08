Иран пообещал уничтожить в Саудовской Аравии всё, кроме святых мест
2017-05-08 09:25 | www.oxu.az | 2
Иран нанесёт удар по территории Саудовской Аравии, не тронув лишь священные в стране Мекку и Медину, если королевство «сделает что-то не подумав».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщил министр обороны Ирана Хосейн Дегхан.
«Если саудиты сделают что-либо не подумав, мы не оставим ни одного места в сохранности, кроме Мекки и Медины. Они думают, что могут сделать что-то, потому что у них есть военно-воздушные силы», - сказал Дегхан.
По данным Reuters, с таким заявлением глава военного ведомства выступил после слов принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о готовности битвы с Ираном.
Н.О.