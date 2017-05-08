Журналист Verdens Gang о судьбе азербайджанских военнопленных, попавших в Норвегию во время Второй мировой

2017-05-08 12:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стиан Эйзенрегер (Stian Eisenträger), журналист крупнейшей норвежской газеты Verdens Gang несколько лет занимается вопросом судьбы военнопленных из СССР, попавших в Норвегию во время Великой мировой войны.

«Я работаю над проектом о советских военнопленных в Норвегии во время Второй мировой войны. Это тема, которой пренебрегали долгое время в истории Норвегии, но мы хотим сделать интернет-мемориал жертв, и стараемся взять интервью у некоторых из тех, кто еще жив сегодня», - сказал Trend в понедельник Эйзенрегер.

По словам журналиста, эта работа началась в 2015 году, когда он с командой работал над биографиями 11 893 норвежских жертв Второй мировой войны.

«Это вдохновило меня начать тему, посвященную советским жертвам в Норвегии. Во время Второй мировой нацисты пригнали около 130 тысяч военнопленных в Норвегию. Большинство из них было из Советского Союза (около 100 000), некоторые - из других стран Центральной и Восточной Европы (около 30000), несколько тысяч были немецкими заключенными, некоторые - преступниками. Но большинство из них было узниками совести и политическими диссидентами, которые не хотели воевать за нацистов», - рассказал Эйзенрегер.

По его словам, в Норвегии военнопленные использовались в качестве рабсилы для принудительного труда, строительства железных дорог, аэропортов и укреплений.

«Они были вынуждены работать долгие дни при очень плохом питании. Многие из них были размещены в горах Северной Норвегии, без зимней одежды. Они жили в бараках без отопления и без соблюдения элементарных санитарных норм. Многие умерли от голода, истощения и болезней. Их били и пытали. Около 17000 из них погибли на норвежской земле», - рассказал Эйзенрегер.

Сегодня, по его словам, очень важно, что в Норвегии не забывали о жертвах той войны.

По словам журналиста, большинство норвежцев не знает эту историю. В норвежской истории больше доминирует тема Движения Сопротивления.

Он отметил, что два норвежских научно-исследовательских института - Фальстад-центр и Нарвик-центр занимались сбором имен тех военнопленных.

«Я не знаю, сколько жертв было военнопленными из Азербайджана, однако, в Государственном архиве Норвегии есть список советских военнопленных, оставшихся в живых. В общей сложности было 130 военнопленных из Азербайджана. К сожалению, большинство из выживших были зарегистрированы лишь по фамилии, инициалам, и по году рождения», - сказал Эйзенрегер.

Сегодня, по его словам, норвежские журналисты ищут тех, кто до сих пор жив, а также хотели бы связаться с семьями тех, кто распрощался с жизнью в Норвегии во время войны.

«Мы надеемся, что внимание к этому вопросу может способствовать более правдивому написанию истории, и хотели бы отдать дань уважения жертвам и пострадавшим от нацистского рабства на норвежской земле», - сказал Эйзенрегер.

(Автор: Эльмира Таривердиева)