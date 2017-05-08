Оборот фондового рынка Азербайджана значительно вырос

2017-05-08 12:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-апреле 2017 года превысил 2,6 миллиарда манатов, что в 2,6 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года, говорится в сообщении биржи, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению БФБ, объем рынка государственных ценных бумаг составил 504,69 миллиона манатов (рост за год в 2,6 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 830,53 миллиона манатов (рост в 23,2 раза), а объем рынка производных инструментов превысил 1,28 миллиарда манатов (рост на 65,3 процента).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка Январь-апрель 2017 года Январь-апрель 2016 года Объем сделок AZN Количество сделок Объем сделок AZN Количество сделок I. Рынок государственных ценных бумаг 504 686 082,54 168 191 607 749,21 71 Гособлигации минфина 223 802 072,71 130 191 607 749,21 71 первичное размещение 208 132 023,62 108 109 547 175,26 42 вторичный рынок 15 670 049,09 22 82 060 573,95 29 Ноты ЦБА 280 884 009,83 38 0 0 первичное размещение 280 884 009,83 38 - - вторичный рынок - - - - II. Рынок акций 600 573 034,79 459 5 904 405,74 568 первичное размещение 600 000 000,21 2 5 000 000,00 4 вторичный рынок 573 034,58 457 904 405,74 564 III. Рынок долговых инструментов 229 955 890,92 296 29 858 079,09 41 Ипотечные облигации (первичное размещение) 75 122 550,00 10 - - Ипотечные облигации (вторичное размещение) 67 827 535,71 8 15 014 457,08 7 Другие корпоративные облигации (первичное размещение) - - 3 961 450,45 19 Другие корпоративные облигации (вторичный рынок) 87 005 805,21 278 10 882 171,56 15 в том числе маркетмейкер 624 891,00 - 1 687 722,86 - IV. Операции РЕПО 10 566 809,03 25 0,00 0 РЕПО-операции ЦБА - - - - Другие РЕПО-операции 10 566 809,03 25 - - V. Рынок производных финансовых инструментов 1 276 225 410,73 22 270 772 151 148,13 12 975 - с валютой 1 195 712 035 20 671 738 972 168 11 149 - с товарами 80 513 376 1 599 33 178 980 1 826 Всего 2 622 007 228,01 23 218,00 999 521 382,18 13 655

Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7026 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)