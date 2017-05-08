Оборот фондового рынка Азербайджана значительно вырос
2017-05-08 12:19 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-апреле 2017 года превысил 2,6 миллиарда манатов, что в 2,6 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года, говорится в сообщении биржи, распространенном в понедельник.
Согласно сообщению БФБ, объем рынка государственных ценных бумаг составил 504,69 миллиона манатов (рост за год в 2,6 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 830,53 миллиона манатов (рост в 23,2 раза), а объем рынка производных инструментов превысил 1,28 миллиарда манатов (рост на 65,3 процента).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь-апрель 2017 года
|
Январь-апрель 2016 года
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
504 686 082,54
|
168
|
191 607 749,21
|
71
|
Гособлигации минфина
|
223 802 072,71
|
130
|
191 607 749,21
|
71
|
первичное размещение
|
208 132 023,62
|
108
|
109 547 175,26
|
42
|
вторичный рынок
|
15 670 049,09
|
22
|
82 060 573,95
|
29
|
Ноты ЦБА
|
280 884 009,83
|
38
|
0
|
0
|
первичное размещение
|
280 884 009,83
|
38
|
-
|
-
|
вторичный рынок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
600 573 034,79
|
459
|
5 904 405,74
|
568
|
первичное размещение
|
600 000 000,21
|
2
|
5 000 000,00
|
4
|
вторичный рынок
|
573 034,58
|
457
|
904 405,74
|
564
|
III. Рынок долговых инструментов
|
229 955 890,92
|
296
|
29 858 079,09
|
41
|
Ипотечные облигации (первичное размещение)
|
75 122 550,00
|
10
|
-
|
-
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение)
|
67 827 535,71
|
8
|
15 014 457,08
|
7
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение)
|
-
|
-
|
3 961 450,45
|
19
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)
|
87 005 805,21
|
278
|
10 882 171,56
|
15
|
в том числе маркетмейкер
|
624 891,00
|
-
|
1 687 722,86
|
-
|
IV. Операции РЕПО
|
10 566 809,03
|
25
|
0,00
|
0
|
РЕПО-операции ЦБА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие РЕПО-операции
|
10 566 809,03
|
25
|
-
|
-
|
V. Рынок производных финансовых инструментов
|
1 276 225 410,73
|
22 270
|
772 151 148,13
|
12 975
|
- с валютой
|
1 195 712 035
|
20 671
|
738 972 168
|
11 149
|
- с товарами
|
80 513 376
|
1 599
|
33 178 980
|
1 826
|
Всего
|
2 622 007 228,01
|
23 218,00
|
999 521 382,18
|
13 655
Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7026 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)