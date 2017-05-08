Сотрудникам непосредственно обеспечивающих деятельность президента Азербайджана органов будут выдаваться диппаспорта

2017-05-08 11:10 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в связи с этим предложено внести дополнения в статью 6 (Дипломатический паспорт) закона Азербайджанской Республики «О паспортах».

Согласно предложенному дополнению, Министерство иностранных дел будет выдавать дипломатические паспорта также сотрудникам органов, непосредственно обеспечивающих деятельность президента Азербайджанской Республики.

Проект рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании 16 мая.