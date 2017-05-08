Финансовая палата дала рекомендацию банкам
2017-05-08 09:37 | www.oxu.az | 2
В связи с проведением в Баку IV Исламских игр солидарности и Гран-при «Формулы 1» 2017, в дни проведения соревнований, во всех регионах республики, включая столицу, будет обеспечена беспрерывная и стабильная работа банкоматов и POS-терминалов.
Об этом Oxu.Az сообщили в Палате по надзору над финансовыми рынками Азербайджана.
В связи с этим банкам рекомендовано принять профилактические меры с целью обеспечения стабильной деятельности банкоматов и POS-терминалов, а также установить обновления системы.