Эммануэль Макрон: Самый молодой президент – ДОСЬЕ

2017-05-08 09:44 | www.oxu.az | 2

Эммануэль Макрон, лидер центристского движения En Marche! («Вперед!»), избран новым президентом Франции. По предварительным данным, во втором туре президентских выборов 7 мая за Макрона проголосовали около 66,06% избирателей.

Как передает Oxu.Az, в воскресенье вечером Эммануэль Макрон выступил со своей первой речью в качестве новоизбранного главы государства.

Символично – новоизбранный президент Франции взошел на подиум у подножия Пирамиды Лувра под звуки «Оды к радости» Бетховена, гимна Европейского союза.

Макрон обещает привести политическую жизнь страны в соответствие моральным нормам, оградить демократию от посягательств, укрепить экономику, создать новый фундамент для единой Европы, и обеспечить безопасность всех без исключения французов.

Макрон – самый молодой президент в истории Французской республики. Уникально и то, что до сих пор он не занимал ни одной выборной должности. Макрон – выпускник престижной парижской Национальной школы администрации (ENA). Он успешно работал в бизнесе – был инвестиционным банкиром. Политический опыт Макрона, выходца из семьи среднего достатка (его родители – врачи) из города Амьен, ограничивается работой в администрации уходящего президента-социалиста Франсуа Олланда, в том числе двухлетним пребыванием на посту министра экономики. Там Макрон стал известен как автор реформы трудового законодательства, вызвавшей протесты профсоюзов и левых активистов.

Вскоре молодой политик покинул Социалистическую партию и основал собственное движение En Marche!, название которого повторяет его инициалы. Обозреватели отмечают сходство предвыборной кампании Макрона с кампанией Барака Обамы в 2008 году: ставка на молодежь, вербовка сторонников через социальные сети и выстраивание многолюдной сети активистов, занимавшихся агитацией «от двери к двери».

Н.О.