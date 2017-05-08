Нефтяная корзина ОПЕК 5 мая подешевела

2017-05-08 12:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК пятого мая составила 46,56 доллара за баррель, что на 0,88 доллара меньше показателя предыдущего дня, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Цены на нефть в понедельник вновь устремились вниз.

По состоянию на 12:04 понедельника, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,01 процента — до 49,26 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,12 процента — до 46,33 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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