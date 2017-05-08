В Азербайджане 2/3 больных талассемией являются детьми - центр

2017-05-08 12:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Республиканском центре талассемии сегодня на диспансерном учете состоят 2959 больных, сказал на проведенном 8 мая мероприятии, посвященном – Международному дню талассемии директор Центра Джейхун Мамедов.

Директор Центра отметил, что 2/3 больных талассемией – дети. «Диагноз талассемии можно ставить детям после года: у этих детей через некоторое время после рождения наблюдается тяжелая форма анемии», - отметил Мамедов.

Директор Центра напомнил, что во всех регионах Азербайджана имеются больные талассемией, но больше всего их в Агдашском, Гекчайском, Шекинском, Габалинском районах, а также в южном регионе.

По словам Джейхуна Мамедова, за три месяца текущего года в Центр поступило 6273 обращений: из впервые обратившихся 603 пациентов, 72 были приняты на диспансерный учет.

Глава Центра также подчеркнул, что за три месяца текущего года 105 больных талассемией прошли стационарное лечение в Гематологическом отделении Центра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)