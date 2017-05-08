Türkiye genelinde büyük operasyon

2017-05-08 11:42 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Emniyet, Türkiye genelinde 79 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon 79 ilde 913 şahsa yönelik yapıldı

Emniyet ülke genelinde narkotik operasyonu düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 907 adrese baskın yapıldı. Operasyon 79 ilde 913 şahsa yönelik yapıldı Operasyona, bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katlıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyonda Kanarya Mahallesi Mavikuş Sokak'ta bulunan birçok adrese özel harekat polisleriyle giren ekipler adreslerde arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda gözaltı hakkında bilgi verilmedi.