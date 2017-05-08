İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

2017-05-08 12:29 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 214 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1-8 Mayıs tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 417 operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 214 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 4'ü ölü, 6'sı teslim, 7'si sağ olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi.

31 DEAŞ'LI VE FETÖ/PDY İLE İRTİBATLI 891 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 31 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 891 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı.



Öte yandan sokak satıcılarına yönelik olarak Kahramanmaraş, Mersin, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Niğde, Batman, Antalya, Aydın, Kilis, Van ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 81 kişi gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ayrıca siber suçlarla mücadeleye ilişkin "FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 261 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 120 kişiden 41'i gözaltına alınmıştır" denildi.